إيلي صعب يصميم فستان لعارضة إسرائيلية.. والجمهور يتنقده (صور)

تعرضت شركة مصمم الأزياء اللبناني الشهير إيلي صعب لهجوم عنيف بعد أن صمم فستانًا جديدًا للنجمة الإسرائيلية جال جادوت.





ونشر إيلي صعب صورة "جال" على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام وعلق: "لا تشوبها شائبة، جاهز للارتداء في مجموعة ربيع وصيف 2018"، وهو ما جعل الجميع يثور عليه، وسط حالة غضب تسيطر على الشارع العربي واللبناني على ضوء تداعيات الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني والتي كان آخرها دعم الولايات المتحدة لتهويد القدس.