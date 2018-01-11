ميسي يحرم ليفربول من التعاقد مع لاعب برشلونة

حرم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ليفربول من صفقة مميزة لتعزيز صفوفه هذا الشتاء.





وتخلى كلوب عن خدمات فيليبي كوتينيو صانع الألعاب البرازيلي للبارسا مقابل 160 مليون يورو منذ عدة أيام ويريد المدرب الألماني ضم سيرجي روبيرتو من البارسا لتدعيم الصفوف لكن ميسي أوقف الصفقة ومنع برشلونة من بيعه للريدز.





وكشفت شبكة دياريو جول الإسبانية بأن ليفربول استفسر من برشلونة عن إمكانية ضم روبيرتو أثناء التفاوض في صفقة كوتينيو.





ولكن تدخل ميسي حرم كلوب من خدمات روبيرتو حيث رفض ميسي رحيل الإسباني الشاب وطلب من إدارة النادي تجديد عقده ورفع راتبه وقيمة كسر العقد في الأيام القليلة المقبلة.





ويستطيع روبيرتو صاحب الـ 25 عاما اللعب في عدة مراكز ما يعطي حلولا إضافية لمدرب البارسا إرنستو فالفيردي في المباريات.