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انتشال جثمان طالبة بدمياط

الخميس 11/يناير/2018 - 09:58 م
انتشال جثمان طالبة بدمياط
صورة ارشيفية
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من إنتشال جثمان طالبة جامعية تدعى ياسمين. س، بكلية التربية بدمياط، بعد أن لقت مصرعها غرقا في نهر النيل أمام مدينة فارسكور بدمياط.

تم إنتشال جثمان الطالبة، وتم نقلها إلى مستشفى فاسكور المركزي وإخطار قوات الشرطة لمعاينتها وأخذ أقوال الشهود، وأقوال ذويها، لبيان سبب سقوطها ووجود شبهة جنائية من عدمه وتحرير محضر شرطة بالواقعة، تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة.

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