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تعرف على مميزات سيارة هيونداي نيكسو الجديدة

الخميس 11/يناير/2018 - 09:52 ص
تعرف على مميزات سيارة هيونداي نيكسو الجديدة
سيارة - ارشيفية
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كشفت "هيونداي" عن سيارتها الجديدة "نيكسو"، خلال فعاليات معرض CES 2018، فهي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية وتمتلك مدى رائعا يصل إلى 595 كم.

ومشاركة هيونداي تعد إحدى الخطوات لتقديم 18 سيارة صديقة للبيئة بحلول العام 2025، وسيتم بيع سيارة نيكسو في بعض الأسواق العالمية التي ستختارها الشركة لاحقًا هذا العام.

وتمتاز السيارة تقنيات جديدة لمساعدة السائق خلال القيادة، وأبرز ما يميز السيارة هو المدى الذي تقطعه والذي يصل إلى 595 كم باستخدام خلايا الوقود الهيدروجينية.

وزودت سيارة نيكسو الجديدة محرك كهربائي بقوة 160 حصانا والذي يمكنها من الحصول على تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية فقط.
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