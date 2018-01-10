تامر حمزة لـ"الفجر الفني": انتهيت من تصوير٣٥% من "الأب الروحي 2".. ويكشف عن التفاصيل

أكد المخرج تامر حمزة، انه يواصل تصوير أحداث مسلسل"الأب الروحي" لموسمه الثاني با استديو "كينج توت"، ومن المقرر ان ينتهي تصوير مشاهد هذا الاستديو.





وأضاف "حمزة" خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه انتهى من تصوير ٣٥% من مشاهد المسلسل للموسم الثاني، وسيتم مواصلة التصوير لعرضه خلال الغترة المقبلة.



