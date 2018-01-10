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تامر حمزة لـ"الفجر الفني": انتهيت من تصوير٣٥% من "الأب الروحي 2".. ويكشف عن التفاصيل

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:33 م
تامر حمزة لـالفجر الفني: انتهيت من تصوير٣٥% من الأب الروحي 2.. ويكشف عن التفاصيل
تامر حمزة
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يارا أحمد
 

أكد المخرج تامر حمزة، انه يواصل تصوير أحداث مسلسل"الأب الروحي" لموسمه الثاني با استديو "كينج توت"، ومن المقرر ان ينتهي تصوير مشاهد هذا الاستديو.


وأضاف "حمزة" خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه انتهى من تصوير ٣٥% من مشاهد المسلسل للموسم الثاني، وسيتم مواصلة التصوير لعرضه خلال الغترة المقبلة.


يذكر ان "الاب الروحي ٢" بطولة محمد رياض، سيمون، حنان شوقي، هادي الجيار، وعدد كبير من الفنانين بالاضافة الي محمود حجازي ومحمود فارس وعدد اخر من الفنانين وتاليف هاني سرحان وانتاج فنون مصر.

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