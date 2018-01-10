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أسعار السيارات الجديدة فى مصر اليوم الاربعاء 10-1-2018

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:11 ص
أسعار السيارات الجديدة فى مصر اليوم الاربعاء 10-1-2018
أسعار السيارات الجديدة فى مصر
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية ، يوميًا خدمة جديدة لقرائها، للتعرف على أحدث أسعار السيارات في السوق المصري للعام الجاري، لمختلف الماركات والموديلات الجديدة.

والأسعار التي تذكرها "الفجر" هي استرشادية فقط ولا تعبر بالضرورة عن كل الفئات والأنواع المتاحة لدى الوكلاء أو المعارض، نظرًا للتغيرات المستمرة في التسعير.

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