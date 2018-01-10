أرسنال يتحدى تشيلسي في قمة تكسير العظام بنصف النهائي

يحل فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد النني في الساعة العاشرة مساء اليوم ضيفًا على تشيلسي ضمن منافسات ذهاب نصف كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.





ويتطلع أرسنال لتضميد جراحه بعد الهزيمة المهينة التى تلقاها من نوتنجهام فورست، بنتيجة 4-2، وأدت لخروجه من دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.





بينما يخطط تشيلسى لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد تعادله السلبى مع نوريتش سيتى فى مباراة الدور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.





ويعد لقاء اليوم هو السابع بين الفرنسى أرسين فينجر مدرب أرسنال والإيطالى أنطونيو كونتي مدرب تشيلسى، في جميع المسابقات ومنذ تولى المدرب الإيطالى قيادة البلوز فى صيف 2016، استطاعت كتيبة فينجر الفوز فى لقاءين وخسروا مرة واحدة وانتهى 3 لقاءات بالتعادل.





مشوار تشيلسي





بدأ فريق تشيلسي مشواره في الكأس بمواجهة ضد نوتينجهام فورست في الدور الثالث فاز فيها بخمسة أهدافٍ لهدف، ليعبر لدور ال16 الذي شهد قمة زرقاء بين تشيلسي وإيفرتون فاز بها البلوز بنتيجة (2-1)، وفي ربع النهائي أقصى البلوز بورنموث بذات النتيجة (2-1).





مشوار أرسنال





بدأ آرسنال البطولة من الدور الثالث بمباراة ضد دونكاستر روفرز فاز بها زملاء أوزيل بهدفٍ نظيف وعبروا للدور الرابع، ليقابلوا نورويتش سيتي وينتصرون عليه بهدفين لهدف، وأخيراً واجهوا وست هام يونايتد في دور الثمانية وتأهلوا على حسابه للدور قبل النهائي بعد أن فازوا بهدف نظيف.







