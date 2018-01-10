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إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد انقشاع الشبورة

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:19 ص
إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد انقشاع الشبورة
طريق الإسكندرية الصحراوي - صورة أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد انقشاع الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على حياتهم.
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