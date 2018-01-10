إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد انقشاع الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد انقشاع الشبورة المائية.



وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على حياتهم.