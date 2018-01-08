كورة لايف مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر على يلا شوت في الدوري المصري

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وبث مباشر ماتش الأهلي والزمالك يوتيوب اليوم الإثنين 08-01-2018 في بطولة الدوري المصري.





موعد مباراة الأهلي والزمالك يوتيوب اليوم في تمام الـ 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 7:00 مساءاً بتوقيت مصر.



