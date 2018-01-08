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رئيس الوزراء الماليزي يبحث الوضع الإقليمي والتعاون الاقتصادي مع الملك سلمان

الإثنين 08/يناير/2018 - 07:51 ص
رئيس الوزراء الماليزي يبحث الوضع الإقليمي والتعاون الاقتصادي مع الملك سلمان
رئيس الوزراء الماليزي مع الملك سلمان
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أ ش أ
 

غادر رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، بلاده متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستمر حتى الجمعة المقبلة، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الاثنين عن بيان أصدرته وزارة الخارجية إنه خلال الزيارة، سيلتقي نجيب مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض لإجراء عدة مناقشات وتبادل الأراء حول القضايا التي تهم البلدين.

 

ويبحث الجانبان، أيضا الأوضاع الإقليمية والدولية ومراجعة الاتفاقيات التي تمت خلال زيارة خادم الحرمين الشـريفين لماليزيا في مارس الماضي وتشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري وشؤون الحجاج وفتح مركز الملك سلمان للسلام العالمي.

 

وأضاف البيان أن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية الماليزية السعودية في مختلف المجالات.

المزيد عن: نجيب عبد الرزاق مصر رئيس الوزراء الماليزي المملكة العربية السعودية الملك سلمان السعودية
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