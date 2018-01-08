ديبريه يضع بيجو في صدارة رالي دكار

وضع الفرنسي سيريل ديبريه فريقه بيجو في صدارة رالي دكار اليوم الأحد إذ انتفض الصانع الفرنسي بعد يوم افتتاحي صعب في منطقة الكثبان الرملية حول بيسكو بجنوب بيرو.





وانتزع ديبريه، البطل خمس مرات في فئة الدراجات النارية، صدارة منافسات السيارات من القطري ناصر العطية الذي انتصر أمس السبت في مرحلة أولى قصيرة بدأت في ليما.





وأنهى ديبريه اليوم متقدما بفارق 27 ثانية على زميله ومواطنه ستيفان بيترهانسل حامل اللقب الذي يسعى للفوز برالي دكار للمرة 14.





واحتلت بيجو المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة إذ جاء سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات في المركز الثالث بعد مشكلة في المكابح أمس السبت.





ويأتي الجنوب افريقي جينيل دي فيليرز في المركز الثالث في الترتيب العام مع تويوتا بفارق خمس دقائق و44 ثانية عن ديبريه.





وتعرض العطية سائق تويوتا لأكبر مشكلة في المرحلة البالغ طولها 267 كيلومترا حول بيسكو، مع عدم وجود مسارات للدراجات النارية للتوجيه في هذه المرحلة وشعور الملاح الفرنسي ماتيو بومل بأنه ليس على ما يرام في مرحلة تتطلب الملاحة بعناية.





وتراجع السائق القطري للمركز الخامس في الترتيب بفارق 12 دقيقة و15 ثانية عن المتصدر.





وقال العطية الفائز بالسباق مرتين: "لم يكن الأمر سهلا. ماتيو كان مريضا بعد 15 كيلومترا وكنا بحاجة لتوخي الحذر.





وأضاف: "نحن سعداء بإنهاء المرحلة.. غدا سيكون الطريق أفضل. لو بدأنا بطريقة جيدة فلن تكون هناك مشاكل. أعتقد هذا".





وفي فئة الدراجات النارية، فقد البريطاني سام سندرلاند حامل اللقب الصدارة لصالح الاسباني خوان باريدا متسابق هوندا الذي تراجع للمركز الرابع في الترتيب العام.





ويتصدر باريدا بفارق دقيقتين ونصف الدقيقة أمام الفرنسي أدريان فان بيفرين متسابق ياماها.





وتقام غدا الإثنين المرحلة الثالثة البالغ طولها 296 كيلومترا وتمتد من بيسكو إلى مدينة سان خوان دي ماركونا الساحلية.



