في ذكرى وفاته.. تعرف على السبب في سجن الفنان الراحل حمدي أحمد (بروفايل)

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل حمدي أحمد، والذي يعد أحد فناني الزمن الجميل وواحدًا من الذين أثروا الشاشة بأعمالهم التي ترك من خلالها بصمات واضحة لا تنسى.

عن حياته

سجنته قوات الاحتلال البريطاني في مصر عام 1949 وكان عمره 16 عامًا فقط لمشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال البريطاني لمصر.





تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1961، وكان أيضًا يدرس بكلية التجارة في معهد الفنون المسرحية، ولكنه ترك كلية التجارة واستمر بمعهد الفنون المسرحية.

مشواره الفني

التحق الفنان الراحل في عام 1961 بفرقة التليفزيون المسرحية، فاز بجائزة أحسن وجه جديد عام 1966، شغل منصب مدير المسرح الكوميدي عام 1985.





حصل على الجائزة الأولى عام 1967 من جامعة الدول العربية عن دوره في فيلم "القاهرة 30" كما حصل على جائزة عن فيلم "أبناء الصمت".





أعماله الفنية

قام الراحل ببطولة مايزيد عن 35 مسرحية و 25 فيلمًا سينمائيًا و 30 فيلمًا تليفزيوني و 89 مسلسلًا تليفزيونيًا وما يزيد عن 3000 ساعة إذاعية.

نشاطه السياسي

انتخب عضوا بمجلس الشعب عام 1979 وقدم كتابات سياسية بجريدة الشعب والأهالي والاحرار والميدان والخميس





وكتب الراحل رؤية بجريدة الاسبوع منذ 1998وحتى وفاته.يوم 8 يناير 2016.