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شاهد الان مباراة الاهلي والزمالك على الموبايل لجميع السرعات في الدوري المصري

الإثنين 08/يناير/2018 - 07:05 ص
شاهد الان مباراة الاهلي والزمالك على الموبايل لجميع السرعات في الدوري المصري
الأهلي والزمالك
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة الأهلي والزمالك على يلا شوت، اليوم الإثنين 8-1-2018 في الدوري المصري.

 

حيث يلتقي الأهلي والزمالك مباشرة، في الدوري المصري ، على يلا شوت وكورة لايف.

 

يلتقي نادي الزمالك، مع منافسه الأهلي، اليوم الإثنين 8-1-2018، في تمام الساعة 7 مساءً، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يحل فريق الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

 

شاهد الان مباراة الاهلي والزمالك على الموبايل لجميع السرعات في الدوري المصري.

 

شاهد الآن البث المباشر للمباراة لايف من هنا..

 

 

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