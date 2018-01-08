آخر كلام.. تأجيل نهاية "صراع العروش" إلى 2019
الإثنين 08/يناير/2018 - 06:42 ص
الفجر الفني
قررت الشركة المنتجة للمسلسل الأمريكي الشهير "صراع العروش" وضع حد لما أشيع مؤخرًا حول نهاية المسسلسل، بعد أن صرحت بأنه تبقى جزء من المسلسل.
وكشف شبكة "HBO" التلفزيونية أن الموسم الثامن
والأخير من المسلسل سيعرض في عام 2019 وسيتكون من 6 حلقات فقط، من خلالها النهاية
فالبقاء للأقوى.
كانت الشركة المنتجة للمسلسل أكدت في وقت سابق انها لن
تتمكن من عرض الموسم الثامن والأخير منه في 2018 حيث لن ينتهي تصوير المسلسل الذي
بدأ في أكتوبر الماضي قبل منتصف العام الحالي وهو ما يعني أن المسلسل لن يكون
جاهزًا للعرض قبل 2019.
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