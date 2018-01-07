أسلحة وأوراق رابحة في "جيب" البدري وجلال بالقمة 115

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الإفريقية القمة المصرية رقم 115 والتي ستجمع بين الزمالك وغريمه الأهلي، في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي هذا اللقاء باحثا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على الإسماعيلي صاحب الصدارة، وتأكيد تفوقه على الفريق الأبيض في السنوات الأخيرة في الدوري، أما الفريق الأبيض فسيخوض هذا اللقاء تحت قيادة فنية جديدة بجهاز فني جديد يقوده إيهاب جلال، بعد إقالة المونتينجري نيبوشا الذي عاد مجددا لتدريب الفيصلي الأردني.

وستكون مباراة الغد سنة أولى قمة بين حسام البدري المدير الفني للأهلي وإيهاب جلال مدرب الزمالك، لذلك سيطمح كل منهما في تحقيق الفوز وإثبات كفاءته التدريبية.

وبكل تأكيد كل فريق يحمل الكثير من الأوراق الرابحة والأسلحة التي سيستعين بها المدير الفني لتدمير دفاعات الخصم وهز الشباك، لذلك قررنا في هذا التقرير أن نستعرض فيه الأوراق الرابحة في كل فريق ومدى قدرة المديران الفنيان على استغلالهما لحصد الفوز الذي بكل تأكيد يعد بمثابة البطولة.

سنبدأ بالزمالك باعتباره صاحب مباراة الغد:-

أحمد الشناوي :





يعد أحمد الشناوي واحدا من أفضل الحراس في الدوري الممتاز ولذلك يعقد عليه إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأبيض أمالا كبيرة في الزود عن مرماه والحفاظ على شباكه نظيفة في قمة الغد.





أحمد مدبولي:





تعقد جماهير الزمالك وإيهاب جلال طموحات كبيرة على هذا اللاعب في صناعة الفارق في مباراة الغد خاصة وأنه ظهر بمستوى جيد للغاية هذا الموسم، منذ انتقاله من النصر للتعدين.





كابونجو كاسونجو :





على الرغم من الظهور الباهت للمهاجم الكونغولي مع الزمالك منذ انتقاله له مطلع هذا الموسم قادما من الاتحاد السكندري إلا أن البعض يتوقع أن ينجح إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأبيض في استغلال اللاعب جيدا وقدراته من أجل هز شباك الأهلي في مباراة الغد.









حازم أمام :

الظهير الأيمن والذي يعد "مفتاح" لعب مميز في الفريق الأبيض، ينتظر منه مدربه وجماهير القلعة البيضاء غدا منه مستوى.













وننتقل إلى الحديث عن الأوراق الرابحة في الأهلي والتي تتمثل في :-

أحمد فتحي :





جوكر الأهلي وقائده في كثير من المباريات هذا الموسم ، حيث يقدم أحد لاعبي تشكيل منتخب إفريقيا موسما مميزا مع الأهلي حيث شارك مع الأهلي في أكثر من مركز نظرا لتعرض أكثر من لاعب في فريقه للإصابة.

وبكل تأكيد سيكون فتحي واحدا من الأسلحة القوية التي سيتعمد عليها في مباراة الغد.





عبد الله السعيد:

واحدا من هدافي الأهلي هذا الموسم، ويقدم مستوى مميز للغاية مع فريقه، حيث أحرز 7 أهداف يحتل بهم المركز الثاني خلف زميله وليد أزارو.

ويعد السعيد صانع الألعاب وحلقة الوصل بين خط الوسط والهجوم في الفريق الأحمر، كما أنه يعد عنصرا هاما للغاية في تشكيل البدري.





مؤمن زكريا:

يعد مؤمن زكريا اللاعب الأوفر حظا في هز شباك الزمالك في مباريات القمة ، لذلك سيتعمد عليه البدري في مباراة الغد، أملا في مواصلة سجله الرائع مع فريقه أمام الزمالك، وترك بصمة في قلوب جماهير الأهلي قبل الرحيل إلى السعودية للانضمام لأهلي جدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.





وليد أزارو:

هداف الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم برصيد 8 أهداف، فعلى الرغم من انتقاد البعض للمهاجم المغربي في أحيان كثيرة، لكنه يعد واحدا من العناصر الخطرة والتي يعتمد عليها البدري في إرباك دفاعات الخصم، ويأمل أن يفعل ذلك في القمة الأولى له غدا.



