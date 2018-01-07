الهجمات الإرهابية وإقرار تعديلات دستورية.. أبرز حصاد البحرين فى 2017





شهدت البحرين خلال عام 2017، العديد من الأحداث، والتى كان من أبرزها موافقة مجلس الشورى البحريني بالإجماع، على تعديل دستوري يسمح بمقاضاة من يقومون بأعمال "إرهابية" أمام المحاكم العسكرية.

وجاءت تلك الخطوة، بعد إعلان المملكة تفكيك تنظيم إرهابي، قالت إنه "يضم متهمين في إيران والعراق"، فيما شهدت المنامة، عددًا كبيرًا من الهجمات المسلحة، التي استهدفت قوات الأمن.

ديسمبر

ملك البحرين يعزي السيسي في ضحايا الهجومين

29 ديسمبر، بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسيسي، ولأسر ضحايا الهجومين الإرهابيين بشمال سيناء، ومدينة حلوان.

تأجيل قضية علي سلمان بواقعة التخابر مع قطر

28 ديسمبر، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، تأجيل قضية علي سلمان المتهم بالتخابر مع قطر، إلى 4 يناير المقبل، وتكليف أحد أعضاء المحكمة بالاستماع لشهادة شاهدي الإثبات 2 و3 الخاضعين لبرنامج حماية الشهود.

السفارة السعودية في البحرين تعلّق على مزاعم مقتل امرأة على يد سعوديين

28 ديسمبر، نفى سفير المملكة العربية السعودية في البحرين، الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، مزاعم متداولة على مواقع التواصل عن قيام شبان سعوديين بقتل امرأة في أحد فنادق العاصمة البحرينية المنامة.

الوفاق: الإصرار على محاكمة سلمان يُنبئ بتدهور خطير

28 ديسمبر، السلطات البحرينية، تعقد جلسة لمحاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، وجمعية الوفاق البحرينية، تعلن أن "إصرار النظام البحريني على محاكمته وهو يشارف على إنهاء محكوميته الحالية ينبئ بتدهور خطير".

إسقاط جنسية 11 مدانًا بـ"الإرهاب"

27 ديسمبر، المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، تصدر أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 10 مواطنين، وحكما بالسجن لـ10 سنوات بحق مواطن آخر، وسحب الجنسية منهم جميعا.

نوفمبر

البحرين في المركز الـ16 بقائمة أغنى دول العالم

21 نوفمبر، حلت البحرين في المرتبة 16 عالمياً، في تقرير صندوق النقد الدولي لتحديد أغنى دول العالم، وفقاً لأحدث المستجدات على الساحة الاقتصادية العالمية.

البحرين تتهم إيران بتفجير أنبوب النفط

12 نوفمبر، اتهمت السلطات البحرينية، إيران بالوقوف وراء الحريق الذي عطل تزويد البحرين بالنفط السعودي بشكل مؤقت معتبرة أنه "عمل إرهابي".

انفجار يشعل حريقاً بخط أنابيب نفط

11 نوفمبر، قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن انفجاراً أسفر عن نشوب حريق بأحد أنابيب النفط في قرية بوري، دون وقوع إصابات.

البحرين: قطر اقتطعت أراضي منا ومن حقنا استعادتها

5 نوفمبر، أعلنت وكالة الأنباء البحرينية، أن من حقها مطالبة قطر إعادة الحقوق، التي سلختها الدوحة عن جسم المنامة على امتداد قرن من الزمن.

البحرين تطلب من رعاياها ضرورة مغادرة لبنان فورًا

5 نوفمبر، دعت مملكة البحرين، رعاياها المقيمين في لبنان إلى مغادرته فورا و"توخي الحذر"، كما دعت البحرينيين، إلى عدم السفر إلى هذا البلد.

أكتوبر

البحرين تقترح تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي

30 أكتوبر، وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، يقترح تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، إلى أن تقبل مطالب دول المقاطعة في أسوأ أزمة تشهدها المنطقة منذ سنوات.

ملك البحرين يعتذر عن عدم حضور أى قمة أو اجتماع خليجى

30 أكتوبر، أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أنه يتعذر عن عدم حضور البحرين أى قمة أو اجتماع خليجى تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها.

فرض تأشيرات الدخول والإقامة على القطريين

29 أكتوبر، فرضت مملكة البحرين، تأشيرات الدخول على المواطنين القطريين لحفظ أمنها واستقرارها، حيث كانت البحرين ولا تزال، من أكثر الدول التي تضررت من جراء سياسة.

قتيل وثمانية جرحى في هجوم ضد الشرطة

27 أكتوبر، قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن شرطيًا قتل فيما أصيب ثمانية آخرون عندما استهدف مسلحون حافلة للشرطة خارج العاصمة المنامة.

5 جرحى من الشرطة بتفجير إرهابي في المنامة

2 أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، وقوع تفجير إرهابي أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة أثناء تأمين القوات عزاء على شارع البديع.

سبتمبر

السيسي يدعو ملك البحرين لحضور المنتدى العالمي للشباب

26 سبتمبر، تسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتضمن دعوته لحضور فعاليات أعمال المنتدى العالمى للشباب، الذى استضافته مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ملك البحرين يستقبل أبناء قبيلة آل مرة

26 سبتمبر، استقبل ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية الأمير طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم المري شيخ شمل قبيلة المرة، يرافقه أبناؤه محمد ولاهوم، وسعد، وحمد، ونايف، وفهد، وعلي، وعدد من أبناء عمومتهم، وذلك للسلام عليه بمناسبة زيارته للبحرين.

ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بذكرى توحيد المملكة

23 سبتمبر، بعث الملك حمد بن عيسي، رسالة تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، متمنيًا للشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار تحت ولاء قيادته الحكيمة.

ملك البحرين يصدر أمرًا بإعادة تنظيم جهاز الأمن في بلاده

12 سبتمبر، أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا بإعادة تنظيم جهاز الأمن في البحرين وتعيين رئيس جديد له.

اعتقال مشاركين في مسيرة "مسيئة لدولة شقيقة"

6 سبتمبر، أفادت وزارة الداخلية البحرينية، بالقبض على عدد من المشاركين في مسيرة غير مصرح بها رددوا خلالها "شعارات مسيئة لدولة شقيقة".

أغسطس

الاعتداء على دورية أمنية في البحرين

30 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين، عن تعرض إحدى دورياتها الأمنية إلى اعتداء في منطقة الدراز.

البحرين: ضبط خلية "إرهابية" مرتبطة بالحرس الثوري

24 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عن ضبط خلية "إرهابية"، قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال 7 أشخاص من عناصر الخلية، وضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة.

مكالمة مسرّبة بين حمد بن جاسم وعلي سلمان

16 أغسطس، بث تلفزيون البحرين، اتصالاً هاتفياً مسرّبا لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، مع الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، المدان بتهمة الإرهاب من قبل السلطات البحرينية.

المنامة تنتقد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول الحريات

16 أغسطس، ذكرت وزارة الخارجية البحرينية، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول الحريات الدينية في البحرين، بـ"غير مناسبة" وتكشف عن "سوء فهم عميق للحقائق"، و"مبنية على أسس ومعلومات غير صحيحة".

البحرين تفضح مخطط قطر للتآمر على المملكة

8 أغسطس، الأمن يرصد حوالات مالية بين رجل أعمال قطرى وبحرينى متهم بالإرهاب لتمويل أعمال عنف ضمن مخطط قطر للتآمر على المملكة السعودية.

يوليو

المنامة تنفى إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في البحرين

30 يوليو، نفى وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية، حول إنشاء مصر قاعدة عسكرية لها في جزر حوار البحرينية.

البحرين تحيل 60 متهمًا إلى القضاء بتهمة الإرهاب

26 يوليو، أعلن أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، عن انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية وإحالة 60 متهما إلى المحكمة المختصة.

البدء في أكبر عملية تصحيحية لنظام العمل

23 يوليو، بدأت مملكة البحرين، أكبر عملية تصحيحية لسوق العمل باستيعاب 48 ألف عامل أجنبي مخالف لنظام العمل بمنحهم تصاريح عمل دون كفيل، تحت اسم تصريح العمل المرن.

ضبط خلية إرهابية مدعومة من حزب الله

19 يوليو، تمكنت أجهزة الأمن البحرينية، من ضبط خلية إرهابية على صلة بميليشيات حزب الله اللبناني تخطط لأعمال تضر بأمن البحرين والسعودية والإمارات.

إنشاء جامعة بريطانية في البحرين بالتعاون مع "سالفورد"

6 يوليو، وافق مجلس التعليم العالي، على إنشاء الجامعة البريطانية-البحرين بالتعاون مع جامعة سالفورد مانشستر من المملكة المتحدة.

يونيو

البحرين تتهم قطر بالسعي إلى "تصعيد عسكري"

26 يونيو، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عبر حسابه على "تويتر"، إن "جلب الدوحة للجيوش الأجنبية ومدرعاتها هو بمثابة تصعيد عسكري تتحمله قطر".

تسريب مكالمات تكشف التآمر القطري على البحرين

17 يونيو، كشفت تسجيلات هاتفية بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة والإرهابي البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان، يتآمران فيها على إثارة الفوضى في البحرين وبثها في قناة الجزيرة.

البحرين: أحكام بسجن 26 شخصا من بلدة شيعية

15 يونيو، قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، بالسجن المؤبد بحق 20 شخصاً، وبالسجن لمدة 15 عاماً بحق ستة آخرين، بعد اتهامهم بالشروع بقتل رجال شرطة في بلدة الدراز الشيعية القريبة من المنامة بين عامي 2011 و2013.

إعادة فتح دوار اللؤلؤة مهد الحركة الاحتجاجية في المنامة

14 يونيو، أعادت السلطات البحرينية، عن افتتاح دوار اللؤلؤة في المنامة، مهد الحركة الاحتجاجية التي انطلقت عام 2011، بعد سنوات من إغلاقه.

قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

5 يونيو، نشرت وكالة أنباء البحرين على موقعها الإلكتروني، بيانًا، أعلنت خلاله المملكة البحرينية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

مايو

ملك البحرين يبحث في ماليزيا تعزيز التعاون الاقتصادي

21 مايو، بدأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، زيارة إلى ماليزيا، تستغرق 4 أيام يلتقي خلالها ملك البلاد "السلطان محمد الخامس"، ورئيس الوزراء محمد نجيب عبد الرزاق، لبحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

ملك البحرين يلتقي المديرة العامة لليونسكو

21 مايو، التقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، إيرينا بوكوفا، خلال زيارتها.

ملك البحرين يترأس اللقاء التشاوري الـ17 لقادة دول مجلس التعاون

18 مايو، ترأس وفد مملكة البحرين، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل السعودية.

الملكة إليزابيث الثانية ترسل برقية خاصة إلى ملك البحرين

10 مايو، تلقى الملك حمد بن عيسى عاهل البحرين، برقية شكر جوابية من الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، وإيرلندا الشمالية رئيسة الكومنولث، رداً على برقية الملك المهنئة بمناسبة ذكرى عيد ميلاد الملكة.

ملك البحرين يستقبل السيسي ويرحب بـ"عودة مصر"

8 مايو، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة المنامة، حيث كان فى استقباله بقاعدة الصخير الجوية حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.

أبريل

البحرين تنفي استدعاء "البدون"

21 أبريل، نفى مصدر دبلوماسي في سفارة مملكة البحرين لدى البلاد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر رسائل قصيرة من أن البحرين طلبت من غير محددي الجنسية في الكويت مراجعة السفارة للتقديم على طلبات الجنسية.

الرئيس السوداني يصل البحرين

12 ابريل، وصل الرئيس السوداني عمر البشير، إلى المنامة، عاصمة البحرين، وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مقدمة مستقبليه على أرض مطار البحرين.

وزير التربية يعلن عن افتتاح 6 مدارس جديدة

8 أبريل، أعلن وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي، أن العام الدراسي المقبل سيشهد افتتاح 6 مدارس جديدة، بواقع مدرستين في كل من محافظة المحرق والمحافظتين الجنوبية والشمالية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

ملك البحرين يصدّق على قرار بتعديل دستور بلاده

3 أبريل، صدّق ملك البحرين، على قرار يقضي بتعديل دستور المملكة الصادر سنة 2017 بعد موافقة الشورى والنواب عليه، مما يسمح بمقاضاة من يقومون بأعمال إرهابية أمام المحاكم العسكرية.

البحرين تمنح مواطني مجلس التعاون بطاقات هوية

2 أبريل، أعلنت البحرين، أنها ستُتيح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المقيمين والمستثمرين، إمكانية استصدار بطاقة هوية بحرينية.

مارس

ملك البحرين يصل القاهرة والسيسي يستقبله في المطار

27 مارس، وصل مطار القاهرة الدولي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في زيارة للبلاد، تستغرق يومين بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

مصدر رسمي بحريني ينفي زيارة ملك البحرين لحسني مبارك

27 مارس، نفى مصدر بحريني رفيع المستوى، ما تردد حول زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في منزل الأخير بمنطقة مصر الجديدة.

اعتقال "خلية إرهابية" في البحرين

26 مارس، قالت وزارة الداخلية البحرينية، إنها اعتقلت "خلية إرهابية" خططت وشرعت في تنفيذ عمليات اغتيال، وهجمات ضد قوات الأمن العام.

إنجاز 90 % مـن مجمـع "الأفنيـوز البحريـن"

20 مارس، أطلع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، على آخر تطورات مشروع إنشاء مجمع "الافنيوز البحرين"، الذي يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية الرائدة في مملكة البحرين.

البرلمان البحريني يقر تعديلاً دستوريًا

5 مارس، وافق مجلس الشورى البحريني بالإجماع، على تعديل دستوري يسمح بمقاضاة من يقومون بأعمال "إرهابية" أمام المحاكم العسكرية، وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان المملكة تفكيك تنظيم إرهابي، قالت إنه "يضم متهمين في إيران والعراق".

فبراير

تفجير يستهدف الشرطة شمالي البحرين

25 فبراير، قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن أضرارًا لحقت بدورية للشرطة وسيارتين مدنيتين جراء تفجير في منطقة الشاخورة شمالي البلاد دون وقوع إصابات.

انطلاق مهرجان ربيع الثقافة الـ12 فى المملكة

16 فبراير، انطلاق فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان ربيع الثقافة، فى المملكة البحرينية، امتد لشهرين من فبراير إلى أبريل 2017 بدعم ورعاية من مؤسسات القطاع الخاص، ومساهمة عدد من سفارات الدول لدى مملكة البحرين.

البحرين تطلق حملة ترويج للسياحة إلى مصر

14 فبراير، أطلقت مملكة البحرين، حملة للترويج سياحيًا لمصر بتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ووزير السياحة بالمملكة زايد بن راشد الزيانى، بالتعاون مع الاتحاد العربى للمرشدين.

ملك البحرين يستقبل أردوغان بمراسم رسمية

12 فبراير، استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية.

مهرجان الجنادرية حدث مهم يجسد التراث

1 فبراير، أعرب الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الحادي والثلاثين في الجنادرية تلبية لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يناير

محمد بن زايد يبحث مع ملك البحرين تعزيز العلاقات الاخوية

31 يناير، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

السفير العراقي في المنامة يلتقي ولي عهد ملك البحرين

9 يناير، التقى سفير جمهورية العراق لدى البحرين، الدكتور أحمد نايف الدليمي ولي عهد ملك البحرين، الامير سلمان بن حمد آل خليفة، في مكتبه بالعاصمة المنامة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

ملك البحرين يعزي بوفاة آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني

9 يناير، بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، عبّر فيها عن تعازيه بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني.

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

5 يناير، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين

2 يناير، هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.



