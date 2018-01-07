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عودة برنامج "واحد من الناس" لـ عمرو الليثى على "الحياة" فبراير المقبل

الأحد 07/يناير/2018 - 07:22 م
عودة برنامج واحد من الناس لـ عمرو الليثى على الحياة فبراير المقبل
عمرو الليثى
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أحمد رمضان متولي
 

أكد الإعلامى عمرو الليثى، على عودة برنامج "واحد من الناس" فى شكله الجديد على شاشة قناة "الحياة"، مطلع فبراير المقبل، من حيث الشكل والمضمون.

 

وأضاف "الليثى" أن البرنامج سيعود فى شكل جديد فى الأول من فبراير المقبل، وسيستمر فى دعم مشروعات التنمية المجتمعية ويُعبر عن أحلام البسطاء ويكون صوت لهم، ويشارك فى العديد من الأنشطة الخيرية من منطلق واجب وطني لخدمة أهالينا فى شتى بقاع الجمهورية، والمشاركة فى قوافل التنمية في المحافظات وتجهيز عرائس أيتام ودعم الفقراء والمحتاجين.

 

يُذكر أن الإعلامى عمرو الليثى قد تم تكريمه ومنحه جائزة خاصة للعام الثاني على التوالي كأفضل مقدم برامج اجتماعية لعام 2017 عن برنامج "واحد من الناس". 

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