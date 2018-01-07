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فرقة بالية سانت بيترسبورج الروسية تقوم بجولة فنية فى فرنسا 9 فبراير المقبل

الأحد 07/يناير/2018 - 07:07 ص
فرقة بالية سانت بيترسبورج الروسية تقوم بجولة فنية فى فرنسا 9 فبراير المقبل
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عشاق البالية الروسى سوف يستمتعون بعرض بالية "بحيرة البجع" الشهير، للموسيقار الروسي الشهير تشيكوفسكي، والذي ستقدمه فرقة باليه "سانت بيترسبورج" الروسية فى جولتها الفنية في فرنسا، والتى ستبدأ فى 9 فبراير المقبل و تستمر حتى 3 مارس القادم.


تشارك فى هذا العرض الباليرنا الروسية "إيرينا كولسنيكوفا" فى دور قدمته منذ نعومة أظافرها من خلال فرقتها، لكنها توقفت عن العمل بالفرقة عقب ولادة ابنتتها فى 2014  ثم عادت مرة أخرى إلى جمهورها وعشاقها وسوف تبهر الحاضرين كعادتها فى دورها الشهير فى هذا البالية على أنغام قائد الأوركسترا الروسي تيمور جوركومنكو.

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