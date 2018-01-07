نظر قضية "المؤلفين والملحنين" ضد دار الأوبرا 17 فبراير المقبل

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 17 فبراير المقبل، لنظر الدعوى القضائية التي أقامتها جمعية المؤلفين والملحنين "ساسيرو"، برئاسة الشاعر مدحت العدل تحت رقم 3543 لسنة 2017 ضد دار الأوبرا المصري.









وتطالب الجمعية، من درا الأوبرا بتعويض قدره مليوني جنيه، عن استغلال المصنفات الخاصة بأعضاء الجمعية خلال مهرجان الموسيقى العربية في دورته الأخيرة، التي أقيمت العام المنقضي 2017، دون دفع حقوق الأداء العلني الخاصة بهم.









وأكدت الجمعية في صحيفة دعواها، أنه تم أداء المصنفات الغنائية الخاصة بالأعضاء على المسارح المختلفة التابعة لدار الأوبرا بالمحافظات المختلفة، وأقيمت العروض بمقابل تذاكر للجمهور بأسعار مرتفعة تقدر بمئات الجنيهات، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجمعية.