"أبوتريكة" يتربع على صدارة هدافي القمة.. و"حمزة" معشوق الزملكاوية

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز بالقمة 115، ودائماً ما تشهد هذه المباريات ميلاد هدافين ونجوم جدد تحفر أسمائهم من نور في تاريخ كرة القدم.

ويستعرض" الفجر الرياضي " أبرز هدافي مباريات قمة الدوري المصري، من خلال السطور التالية:

في المعسكر الأحمر

يتربع محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق على عرش صدارة هدافي مباريات القمة، بالرغم من اعتزاله في 2013 حيث سجل الماجيكو 13 هدفاً في شباك النادي الأبيض خلال مسيرته الكروية مع القلعة الحمراء، منها 7 أهداف بالدوري الممتاز.

يأتي خلف أبوتريكة النجم عماد متعب، برصيد 10 أهداف، منها 6 بالدوري الممتاز، و3 في بطولة كأس مصر، وهدف وحيد في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أول أهداف متعب في القمة خلال مباراة الدور الأول بالدوري، في موسم 2004-2005، بينما كانت آخر أهدافه في مباراة الدور الثاني بموسم 2009-2010.

في المعسكر الأبيض

يعد النجم الراحل علاء الحامولي، نجم الزمالك، هداف النادي الزمالك في مباريات القمة، برصيد 9 أهداف، بواقع 7 بالدوري، وهدف بالكأس، وهدف بدوري منطقة القاهرة حسب مسمى المسابقة وقتها.

ويلي الحامولي، مهاجم الزمالك السابق جمال حمزة، برصيد 7 أهداف، بواقع 4 في الدوري العام، وهدفين ببطولة إفريقيا، وهدف بكأس مصر.