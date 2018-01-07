ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أبوتريكة" يتربع على صدارة هدافي القمة.. و"حمزة" معشوق الزملكاوية

الأحد 07/يناير/2018 - 04:46 ص
أبوتريكة يتربع على صدارة هدافي القمة.. وحمزة معشوق الزملكاوية
أبو تريكة وجمال حمزة
طباعة
عمرو مصطفى
 

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز بالقمة 115، ودائماً ما تشهد هذه المباريات ميلاد هدافين ونجوم جدد تحفر أسمائهم من نور في تاريخ كرة القدم.

 

ويستعرض"الفجر الرياضي" أبرز هدافي مباريات قمة الدوري المصري، من خلال السطور التالية:

 

في المعسكر الأحمر

يتربع محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق على عرش صدارة هدافي مباريات القمة، بالرغم من اعتزاله في 2013 حيث سجل الماجيكو 13 هدفاً في شباك النادي الأبيض خلال مسيرته الكروية مع القلعة الحمراء، منها 7 أهداف بالدوري الممتاز.

 

يأتي خلف أبوتريكة النجم عماد متعب، برصيد 10 أهداف، منها 6 بالدوري الممتاز، و3 في بطولة كأس مصر، وهدف وحيد في دوري أبطال إفريقيا.

 

وجاءت أول أهداف متعب في القمة خلال مباراة الدور الأول بالدوري، في موسم 2004-2005، بينما كانت آخر أهدافه في مباراة الدور الثاني بموسم 2009-2010.

 

في المعسكر الأبيض

يعد النجم الراحل علاء الحامولي، نجم الزمالك، هداف النادي الزمالك في مباريات القمة، برصيد 9 أهداف، بواقع 7 بالدوري، وهدف بالكأس، وهدف بدوري منطقة القاهرة حسب مسمى المسابقة وقتها.

 

ويلي الحامولي، مهاجم الزمالك السابق جمال حمزة، برصيد 7 أهداف، بواقع 4 في الدوري العام، وهدفين ببطولة إفريقيا، وهدف بكأس مصر.

المزيد عن: في تاريخ كرة القدم رياضة جمال حمزة القمة 115 الزمالك الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أبو تريكة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح عماد متعب في التعاون السعودي؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الشباب
-
x
17:00
-
نجران
الكوكب
-
x
18:20
-
الاتحاد
كأس الإتحاد الإنجليزي
شروسبري تاون
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
ويمبلدون
نوتينجهام فورست
-
x
18:00
-
آرسنال
الدوري البرتغالي الممتاز
تشافيس
-
x
13:45
-
ديسبورتيفو أفيس
موريرينسي
-
x
18:00
-
بنفيكا
سبورتينج لشبونة
-
x
20:00
-
ماريتيمو
بورتو
-
x
22:15
-
فيتوريا جيماريش
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
13:00
-
ريال سوسييداد
برشلونة
-
x
17:15
-
ليفانتي
أتلتيك بيلباو
-
x
19:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
19:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
مباريات دولية ودية - منتخبات
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
إستونيا - أساسي
كأس فرنسا
مارسيليا
-
x
15:15
-
فالنسيان
رين
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/7/2018 8:22:12 AM