الجونة يّسقط بني سويف في القسم الثاني

حقق الجونة فوزا مثيرا على نظيره بنى سويف الرياضى بهدف نظيف خلال المبارة التى أقيمت على ملعب استاد بنى سويف الرياضى وسط حضور جماهيرى وحضور شريف حبيب ،محافظ بنى سويف شهدت احداثا مثيرة خاصة بالشوط الثانى .



