الجونة يّسقط بني سويف في القسم الثاني
حقق الجونة فوزا مثيرا على نظيره بنى سويف الرياضى بهدف نظيف خلال المبارة التى أقيمت على ملعب استاد بنى سويف الرياضى وسط حضور جماهيرى وحضور شريف حبيب ،محافظ بنى سويف شهدت احداثا مثيرة خاصة بالشوط الثانى .
بنى سويف بدء تشكيل المباراة محمد السيد حارس مرمى وسيد شعبان ويوسف جمال وعونى سعيد واحمد معوض وحسام عيسي ومحمد مجلى وهانة ابراهيم ومحروس محمود وعبد الواحد عبد العزيز ومصطفى صلاح .
فيما بدء الجونة المباراة بقيادة مديره الفنة ،هشام زكريا بتشكيل مكون من أحمد عبد الفتاح واسامة رجب وزكريا احمد ومحمود مبارك ومحمد عطيه ومحمود مجدى ومصطفى جابر ومحمد عبد تلجواد ومحمد الشبراوة وعبدولاى وحافظ يحى .
وخلال الشوط الثانى شهد شارك راغب مصطفى وابو بكر محمد وعلى محمد بدلا من حافظ يحي ومصطفى جابر وعبدولاى من الجونة.
فيما قام محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف باشراك حسام أيمن وطه نادى واسلام صلاح بدلاً من مصطفى الصفتة ويوسف جمال وعونى سعيد.
وشهدت المباراة اثارة كبرى بنهاية الشوط الثانى بعد نجاح محمد الشبراوى لاعب الجونة فى احراز هدغ فريقه الوحيد بالدقيقة 90 وبعدها بثلاث دقائق ألغى نادر قمر الدولة حكم المبارة هدف لبنى سويف بداعى التسلل.
الفوز رفع رصيد الجونة إلى 34 نقطة بالمركز الأول.
ترتيب المجموعة الأولى
1 - الجونة 34 نقطة
2 - أسوان 33 نقطة
3 - المنيا 31 نقطة
4 - النصر للتعدين 27 نقطة
5 - تليفونات بني سويف 26 نقطة
6 - الألومنيوم 25 نقطة
7 - بني سويف 23 نقطة
8 - الفيوم 21 نقطة
9 - سوهاج 21 نقطة
10- كيما أسوان 17 نقطة
11- ديروط 16 نقطة
12- قنا 13 نقطة
13- الوليدية 12 نقطة
14- المدينة المنورة 10 نقاط
15- السلام بإسنا 9 نقاط
16- بني مزار 8 نقاط