في ذكرى ميلاده.. كيف استثمر الراحل محسن سرحان النجاح الطاغي لـ"سمارة" (بروفايل)









مشواره الفني

بدأ مشواره الفني في الخمسينات القرن العشرين واستمر في مشواره حتى التسعينات.









محطة انطلاقه

مثل عدة أفلام مع ليلى مراد، ولعل أبرز أدواره هو دوره في فيلم سمارة الشهير مع تحية كاريوكا، والذي مثل فيه دور الشرطي الذي يدخل في عصابة تهريب المخدرات متخفيًا في هيئة مجرم والذي ينتهي بموت سمارة.









استثمار نجاح الفيلم

وعندما لاقى الفيلم نجاحًا منقطع النظير، مثل الجزء الثاني للفيلم باسم عودة سمارة.









الجوائز الذي حصل عليها

حصل على عدة جوائز عن أعماله ومشواره الفني، كما مثل أدوارًا في أفلام جديدة نسبيًا في فترة التسعينيات.









أشهر أفلامه

"حرم الباشا"، "الشيماء"، "العذراء والعقرب"، " أنا بنت ناس"، " أميرة الأحلام"، " تحيا الستات"، أجنحة الصحراء".









تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محسن سرحان، والراحل ممثل مصري ولد في مدينة بورسعيد، ويعتبر من قدامى الممثلين.