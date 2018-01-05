خاص.. ننشر خريطة تقسيم مجموعات العمل لتنشيط السياحة بالخارج

قال مصدر بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن هناك مجموعات عمل جديدة لجميع المكاتب السياحية الخاصة بالترويج السياحي لمصر في الخارج.









وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أن تقسيم العمل في المكاتب الخارجية التابعة للهيئة والتي حصلت الفجر على نسخة منه، إلى 8 مجموعات توزع على الأسواق السياحية المختلفة، وتتضمن منطقة أمريكا الشمالية وتشمل (كندا والولايات المتحدة، ومنطقة أمريكا اللاتينية) وشبه جزيرة أيبيريا وتشمل (البرازيل- المكسيك- الأرجنتين- تشيلي- كولومبيا- فنزويلا- البرتغال- أسبانيا).









وأضاف المصدر، أن هناك مجموعات عمل أخرى تتولى منطقة أستراليا وجنوب شرق آسيا وتشمل (نيوزيلاندا- كوريا الجنوبية- فيتنام)، ومنطقة الدول الإسكندنافية وتشمل (الدنمارك- السويد- النرويج- فنلندا- أيسلندا)، ومنطقة جنوب وشرق أوروبا وتشمل (اليونان- تركيا- قبرص- بلغاريا- كرواتيا- سلوفينيا- رومانيا)، ومنطقة دول بحر قزوين والبلطيق وتشمل (أذربيجان- كازاخستان- أوزبكستان- لاتفيا- أستونيا- ليتوانيا)، إلى جانب مجموعة عمل تتولى الأسواق العربية وشمال أفريقيا، وأخرى لباقي الدول الأفريقية.



