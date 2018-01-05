ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبرز المحطات الغنائية في مشوار عبد الباسط حمودة مع الطرب الشعبي (بروفايل)

الجمعة 05/يناير/2018 - 05:38 ص
أبرز المحطات الغنائية في مشوار عبد الباسط حمودة مع الطرب الشعبي (بروفايل)
عبد الباسط حمودة
طباعة
الفجر الفني
 

يحل اليوم عيد ميلاد المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والذي يعد واحدًا من أشهر مطربي الغناء الشعبي في جيله.  


حياته قبل الشهرة

نشأ عبد الباسط حمودةـ في حي شعبي يبلغ عليه طابع البساطة والتلقائية، وكبر على سماع الأغاني الشعبية المنبعثة من المقاهي والمحلات، فحفظ العديد منها ليجد نفسه في بداية مشواره الفني يغني في الأعراس والمناسبات الخاصة.


احترافه الغناء الشعبي

اكتسب حمودة، شهرة في منطقته والمناطق المجاورة وأصبح محل ترحيب ومتابعة من طرف الجمهور نظراً لما يتمتّع به من قدرات صوتية ومواهب فنية.

توجّه عبد الباسط حمودة إلى تسجيل العديد من الأغاني الخاصة به والتي لاقت رواجًا كبيرًا، وحفظه محبوه ومشجعوه على غرار "سيبوني وارجعوا"، "أنا تعبان بجد"، "قدري"، وقد جمعها مع مجموعة أخرى في ألبوم بعنوان "كلك عاجبني".

تواصل نشاط عبد الباسط حمودة الغنائي، وتتالت أغانيه الشعبية الرائجة، فأصدر ألبومًا آخر بعنوان "بدون مونتاج"، اشتهر من أغانيه "من حقك"، "إديني قلبك"، وموال بعنوان "أنا الحزين"، وقد حظي كسابقه بمتابعة جيّدة. في سنة 1996 أصدر عبد الباسط حمودة أحد أشهر ألبوماته "ليالي".


أبرز الأغاني التي قدمها

عاد عبد الباسط حمودة سنة 2008 بمظهر متجدّد ليصدر ألبومًا بعنوان "ضربة معلم" ليستعيد شعبيته وحضوره في الساحة الفنية خاصةً بعد تصوير إحدى أغاني الألبوم "أنا موش عارفني" بطريقة الفيديو كليب.

في 2010 صدر له ألبومه "سلفني ضحكتك"،  واشتهر الألبوم بأغنية "الدنيا جرى لها إيه"، "الجو هادي"، و"ادفع نص عمري".

وفي نفس العام شارك مع الفنانة سميرة أحمد في مسلسل ماما في القسم، آخر ما أصدره المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أغنية "مفيش مستحيل" في سبتمبر 2013 مع المغنية اللبنانية نيكول سابا.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن غناء عيد ميلاد عبد الباسط حمودة طرب شعبي سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
-
x
14:30
-
إنبي
بتروجيت
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
17:00
-
المصري البورسعيدي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
الداخلية
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الفتح
-
x
14:05
-
الحزم
المجزل
-
x
14:20
-
الباطن
التعاون
-
x
17:05
-
ضمك
النصر
-
x
18:20
-
الزلفي
خليجي 23 - الكويت 2017
عمان
-
x
19:00
-
الإمارات
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
أودينيزي
فيورنتينا
-
x
21:45
-
انتر ميلان
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
دفاع تاجنانت
-
x
16:00
-
أولمبى المدية
إتحاد الحراش
-
x
17:00
-
وفاق رياضي سطيف
شبيبة الساورة
-
x
19:00
-
شبيبة القبائل
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليفربول
-
x
21:55
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ديربي كاونتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/5/2018 6:06:04 AM