أسماء مصطفى توجه خلال ندوتها مع "الفجر الفني" رسالة لـ"صلاح" والمنتخب (فيديو)
الجمعة 05/يناير/2018 - 05:05 ص
يارا أحمد - تصوير محمد السنوسي وبلال أحمد
حرصت المذيعة اسماء مصطفى، على توجيه رسالة للاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وباقي لاعبي المنتخب.
وأكدت أسماء مصطفى، خلال ندوتها في "الفجر الفني"، "صلاح، فخر لجميع المصريين حيث استطاع أن ينفذ حلم المصريين بعد ٢٨عامًا، بهدف مباراة كأس العالم وحتى لو لم تنل مصر كأس العالم تكفينا هذه الفرحة".
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