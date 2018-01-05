تعرف على مفأجاة والد محمد صلاح بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي



جاء ذلك قبل إعلان نتيجة اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بفترة قصيرة.





وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب إفريقي متفوقا على السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير أوباميانج.

قال الحاج صلاح غالي، والد اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، إنه سيقوم بذبح 5 عجول فى حين فوز نجله كأفضل لاعب فى إفريقيا، وسيقوم بتوزيعهم على أهالي قريته نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية وعدد من القرى المجاورة لها.