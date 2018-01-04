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بطولة برشلونة المفتوحة تستقطب نصف عمالقة التنس

الخميس 04/يناير/2018 - 05:32 م
بطولة برشلونة المفتوحة تستقطب نصف عمالقة التنس
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وكالات
 
يشارك النمساوي دومينيك تيم، المصنف الخامس بين لاعبي التنس المحترفين، والبلجيكي ديفيد جوفين (السابع)، والإسباني بابلو كارينيو (العاشر)، في بطولة برشلونة المفتوحة، التي ستقام في إسبانيا، بين يومي 21 و29 أبريل/نيسان القادم، وفقًا لما أعلنه منظمو البطولة، اليوم الخميس.

وينضم هؤلاء الثلاثة للإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، والبلغاري جريجور ديميتروف (الثالث)، ليتأكد بذلك مشاركة خمسة من بين أفضل عشرة لاعبين تنس بالعالم، في هذه البطولة.

وفي هذا الإطار، اعتبر مدير البطولة ألبرت كوستا، أن النسخة الـ66 من برشلونة المفتوحة، قد تصبح الأفضل في تاريخها، مع تأكد انضمام خمسة من المصنفين العشرة الأوائل، حتى الآن، وذلك قبل أربعة أشهر على انطلاق المسابقة.

وأعرب كوستا عن ثقته في أن البطولة هذا العام، ستشهد "منافسة استثنائية"، مشيرا إلى أن مزيد من الأسماء اللامعة في عالم التنس، قد تعلن مشاركتها، خلال الفترة المقبلة.

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