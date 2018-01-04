135 مليار دولار خسائر شركات التأمين فى 2017 بسبب الكوارث الطبيعية

أظهرت دراسة ألمانية أن عام 2017 كبد شركات التأمين على مستوى العالم خسائر غير مسبوقة في تاريخ شركات التأمين بسبب عدد الأعاصير والكوارث الطبيعية التي وقعت في العام المنصرم.





وحسب الدراسة التي أعدتها شركة ميونخ ري لإعادة التأمين ونشرت نتائجها اليوم الخميس في مدينة ميونخ فإن هذه الكوارث تسببت في خسائر لقطاع التأمين بلغت نحو 135 مليار دولار وهو مبلغ غير مسبوق في تاريخ هذه الشركات.





وقال معدو الدراسة إن السبب الرئيسي وراء هذه الخسائر غير المسبوقة كان سلسلة من الأعاصير الشديدة التي وقعت الخريف الماضي في دول البحر الكاريبي والساحل الشرقي الأمريكي.





ورغم أن خبراء المناخ لدى شركة ميونخ ري، أكبر شركة إعادة تأمين في العالم، لا يرون في البيانات الخاصة بالكوارث الطبيعية دليلا على التأثيرات الواسعة للتغير المناخي على هذه الكوارث، فإنهم يعتبرونها مؤشرات قوية على هذه التأثيرات.





وتتراكم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية حيث لا توجد في سجلات شركة ميونخ ري سوى ثلاث سنوات زادت فيها الأضرار المؤمن عليها عن حاجز 100 مليار دولار بعد احتساب قيمة التضخم.





ولدى الشركة الألمانية العريقة قاعدة بيانات خاصة بها عن الكوارث الطبيعية ولدى الشركة أيضا خبراء متخصصون في تحليل المخاطر الجيولوجية.





بل إن حجم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية عام 2017 بلغ 330 مليار دولار بما في ذلك الأضرار التي لم تغطيها شركات التأمين.





وبالنظر إلى هذا الرقم فإن عام 2011 الذي شهد وقوع زلزال وموجات مد عاتية في اليابان "تسونامي" مما تسبب في أضرار بقيمة 354 مليار دولار إجمالا وفي كارثة مفاعل فوكوشيما النووية، هو العام الذي تفوق في حجم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.





وعلى مستوى ألمانيا فقد تسببت الظواهر الطبيعية مثل الأعاصير والثلوج والأمطار الغزيرة عام 2017 في أضرار بقيمة نحو ملياري يورو؛ حسب تقديرات رابطة شركات التأمين في ألمانيا التي أشارت إلى أن العواصف التي هبت محليا في العام المنصرم كانت قليلة نسبيا.



