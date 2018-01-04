خبير سياسي: إيران وقطر لا يتعاملان مع الدول بل التنظيمات المسلحة



وأضاف "عز العرب" في لقاء مع برنامج "العاصمة"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، أن هذه الحركة ذات بعدين، أولهما اقتصادي والأخر سياسي، لافتا إلى انتشار الاحتجاجات في 19 محافظة، وهناك حالة غضب إيراني شديدد من تدخلات إيران في الدول العربية.



وتابع الخبير بمركز الدراسات السياسية، إيران وجهت الأموال المفرج عنها إلى الفوضى في الدول الأخرى، وليست إلى الداخل، لافتا إلى أن إيران وقطر لا يتعاملان مع الدول بل التنظيمات المسلحة.

قال محمد عز العرب، الخبير بمركز الدراسات السياسية، إن الاحتجاجات في إيران تختلف عن "الحركة الخضراء" التي شهدتها إيران في 2009.