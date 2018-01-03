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نائب: مصر اقترضت خلال عامين ونصف مثل ديون الـ60 عاما الماضية

الأربعاء 03/يناير/2018 - 02:59 ص
نائب: مصر اقترضت خلال عامين ونصف مثل ديون الـ60 عاما الماضية
محمد بدراوي عضو مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
قال محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن مصر كانت تتعرض لوضع اقتصادي صعب منذ عامين، ولكنه ازداد صعوبة، موضحا أن الحكومة كانت تستهدف خفض الدين، ولكنه ارتفع، وخفض التضخم من 11% إلى 9% ولكنه ارتفع إلى 26%.

وأضاف "بدراوي" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الحكومة كانت تستهدف تخفيض عجز الموازنة، وهذا حدث بنسبة قليلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر اقترضت خلال العامين ونصف الأخيرين ديون مثل ديون الـ60 عاما الماضية.
المزيد عن: مصر مجلس النواب العاشرة مساء اقتصاد
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