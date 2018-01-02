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انضمام نجمات هوليوود لـ"Time’s Up" لمكافحة التحرش

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 04:12 م
انضمام نجمات هوليوود لـTime’s Up لمكافحة التحرش
ريس ويذرسبون
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الفجر الفني
 
انضمت مئات النساء في مجال الترفيه إلى حركة "Time’s Up" لمواجهة التحرش الجنسي في أماكن العمل بالولايات المتحدة الأمريكية، كرد الفعل على سيل الإدعاءات التي وجهت للعاملين في مجال الترفيه والسينما في هوليود، وذلك وفقا للتقرير الذي نشره موقع "ديلي سكرين".

وانضم إلى الحركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم ريس ويذرسبون، وشوندا ريمس، كيري واشنطن، رشيدة جونز، إيفا لونجوريا، تضم صندوق للدفاع القانوني بقيمة 13 مليون دولار تدعمه تبرعات يديرها المركز الوطني لقانون المرأة.

ودعتهم الحملة إلى ارتداء ملابس سوداء في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، يوم الأحد المقبل، للتضامن مع السيدات اللاتي تعرضن للتحرش.
المزيد عن: مكافحة التحرش الجنسي ريس ويذرسبون التحرش الجنسي التحرش
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