توقيت وتفاصيل مباراة عمان والبحرين اليوم الثلاثاء 2-1-2018 بكأس الخليج 23 والقنوات الناقلة
الثلاثاء 02/يناير/2018 - 02:58 ص
أحمد عصام
يلتقي اليوم الثلاثاء، منتخبا عمان والبحرين، في المباراة التي تجمع المنتخبين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج 23 بالكويت.
وتقام
المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 4:15 مساءً بتوقيت
القاهرة.
وينقل
اللقاء على قناة أم بي سي برو الأولى الرياضية، والكأس الرياضية، ودبي الرياضية، وأبوظبي
الرياضية.
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