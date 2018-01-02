توقيت وتفاصيل مباراة عمان والبحرين اليوم الثلاثاء 2-1-2018 بكأس الخليج 23 والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم الثلاثاء، منتخبا عمان والبحرين، في المباراة التي تجمع المنتخبين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج 23 بالكويت.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وينقل اللقاء على قناة أم بي سي برو الأولى الرياضية، والكأس الرياضية، ودبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية.