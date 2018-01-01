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مدريد: أزمة كتالونيا كلفت الاقتصاد الاسباني مليار يورو

الإثنين 01/يناير/2018 - 03:34 م
مدريد: أزمة كتالونيا كلفت الاقتصاد الاسباني مليار يورو
أزمة كتالونيا- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
صرح وزير الاقتصاد الاسباني، لويس دي جويندوس، أن أزمة استقلال كتالونيا كلفت الاقتصاد مليار يورو حتى الآن. 

ففي حوار مع إذاعة "كادينا سير"،  اعتبر دي جويندوس أن تباطؤ النمو في المنطقة في الربع الرابع من عام 2017 تكلف بالفعل نحو مليار يورو.

وأوضح الوزير الاسباني أن "كتالونيا حققت نمواً أعلى من اسبانيا، وهو ما يعد من المحركات الرئيسية لانتعاش الاقتصاد الاسباني، إلا أنه تحول إلى عبء في الربع الرابع من العام".

وأرجع الوزير تباطؤ النمو في المنطقة  - التي توفر 19% من إجمالي الناتج المحلي الاسباني – إلى عدم اليقين والقلق الهائل وفقدان الثقة نتيجة قرارات الحكومة السابقة" برئاسة الانفصالي كارليس بويجديمونت.

وأعرب لويس دي جويندوس عن أمله في أن تدرك الحكومة الكتالونية الجديدة تكلفة هذه السياسة الانفصالية وأن تتخلى عن الطريق أحادي الجانب الذي تعارضه أوروبا والمجتمع الدولي.

المزيد عن: كتالونيا واسبانيا كتالونيا بويجديمونت الاقتصاد الاسباني ازمة انفصال كتالونيا
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