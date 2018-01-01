موعد مباراة الفيصلي والهلال اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم الإثنين، فريقا الفيصلي والهلال، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء على قناة أم بي سي برو الأولى الرياضية.