ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة الفيصلي والهلال اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

الإثنين 01/يناير/2018 - 02:59 ص
موعد مباراة الفيصلي والهلال اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري السعودي والقنوات الناقلة
الهلال السعودي
طباعة
أحمد عصام
 

يلتقي اليوم الإثنين، فريقا الفيصلي والهلال، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء على قناة أم بي سي برو الأولى الرياضية.

المزيد عن: موعد مباراة قناة ام بي سي رياضة الهلال القنوات الناقلة الفيصلي الدوري السعودي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب بطولة الخليج 23 الحالية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
14:30
-
بورنموث
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
بيرنلي
-
x
17:00
-
ليفربول
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
إيفرتون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الجزائر 2017
إتحاد حجوط
-
x
15:00
-
شباب واد رهيو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/1/2018 4:27:21 AM