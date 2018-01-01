موعد مباراة ستوك سيتي ونيوكاسل اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ستوك سيتي، نظيره فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين1-1-2018 على ملعب "bet365" في الساعة 5 مساءً خلال منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية 6 HD.

ويحتل نادي نيوكاسل المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة، بينما يحل نادي ستوك سيتي في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.