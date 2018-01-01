ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة ستوك سيتي ونيوكاسل اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الإثنين 01/يناير/2018 - 02:29 ص
موعد مباراة ستوك سيتي ونيوكاسل اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
رمضان صبحي
طباعة
أحمد عصام
 

يستضيف نادي ستوك سيتي، نظيره فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين1-1-2018 على ملعب "bet365" في الساعة 5 مساءً خلال منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية 6 HD.

 

ويحتل نادي نيوكاسل المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة، بينما يحل نادي ستوك سيتي في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

المزيد عن: نيوكاسل موعد مباراة ستوك سيتي رياضة رمضان صبحي القنوات الناقلة الدوري الإنجليزي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب بطولة الخليج 23 الحالية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
14:30
-
بورنموث
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
بيرنلي
-
x
17:00
-
ليفربول
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
إيفرتون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الجزائر 2017
إتحاد حجوط
-
x
15:00
-
شباب واد رهيو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/1/2018 4:27:21 AM