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موعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الإثنين 01/يناير/2018 - 02:25 ص
موعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي إيفرتون، نظيره فريق مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين 1-1-2018 على ملعب "جوديسون بارك" في الساعة 7:30 مساءً خلال منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما يحل نادي إيفرتون في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

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