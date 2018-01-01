موعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي إيفرتون، نظيره فريق مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين 1-1-2018 على ملعب "جوديسون بارك" في الساعة 7:30 مساءً خلال منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية 2 HD.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما يحل نادي إيفرتون في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.