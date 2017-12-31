البورصة تودع 2017 بخسارة 1 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم (الأحد) ، وخسرت البورصة نحو1 مليار جنيه في أخر جلسات 2017 بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة المخيبة لآمال المستثمرين وتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة آخر جلسات الأسبوع تخطي مستوى 15000 نقطة في انفصال واضح للمؤشر عن أسهم المؤشر نفسها وحالة غضب بين المستثمرين













وارتفع المؤشر "إيجي أكس30" بنسبة 0.01 % مسجلا 15019.1 نقطة ، وارتفع معه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس70 بنسبة 0.39% مسجلًا 827.6 نقطة، وارتفع معه مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقًا بمقدار 0.59% مسجلا 1971.7نقطة .









وخسر رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليصل الي 824.9 مليارجنيه









كما سجلت السوق تداولات بلغت 469 مليون جنيه من خلال تداول 108.6مليون سهم بتنفيذ 15.5الف عمليه بيع وشراء.









وتم التداول علي سهم 186 شركة ارتفع منهم 51 سهم وانخفض 104سهم واستقر 31 سهم.













واتجهت تعاملات الستثمرين المصريين نحو البيع بصافي 25 مليون جنيه بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والاجانب الي الشراء بصافي شراء 12مليون جنيه و 12.9 مليون جنيه علي التوالي.













وتصدر سهم شركة اورانج مصر للاتصالات قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا بعد بدء تداولها اول جلسة اليوم بنسبة 10% بينما تصدر سهم شركة حق الاكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات قائمة الاسهم الاكثر انخفاضا بنسبة 21.4 %.









وقال مايكل ممدوح نجيب خبير سوق المال إنه رغم حالة التفاؤل التي كانت لدى المستثمرين تجاه قرار المركزي بالخفض هذه المرة فإن القرار جاء بالتثبيت مخيباً لآمال المستثمرين واكد علي انه كثيراً من الأسهم تأثرت بالسلب خلال الفترة الماضية بسبب أسعار الفائدة









وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعر عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%



