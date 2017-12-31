بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا حادث كنيسة مارمينا

صلى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد، من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان أمس الأول الجمعة.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن البابا أعرب - خلال كلمة ألقاها أمام حشد بساحة القديس بطرس - عن تضامنه مع الأقباط الأرثوذكس .. داعيا الله أن يقبل أرواح الضحايا وتضميد جراح المصابين وذويهم والمجتمع بأكمله وهداية أصحاب القلوب القاسية.

يشار إلى أن هجوما استهدف صباح أمس الأول الجمعة كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان ، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أربعة آخرين.