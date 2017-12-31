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ويل سميث ونيكولاس كيدج وكورتني كارديشيان.. نجوم زاروا مصر في 2017

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 02:55 م
ويل سميث ونيكولاس كيدج وكورتني كارديشيان.. نجوم زاروا مصر في 2017
نيكولاس كيدج
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أ.ش.أ
 
الجو الدافئ والآثار المميزة في مصر حلم يرغب أي شخص حول العالم في رؤيته، ويجذب كل فترة نجوم العالم لزيارته للتمتع بتلك الأجواء، وترصد وكالة أنباء الشرق الأوسط، زيارة مجموعة من الفنانين العالمين إلى مصر خلال عام 2017.

كان "ويل سميث" في مقدمة النجوم بقراره زيارة مصر سراً، لكي لا يحدث حالة من الجدل والبلبلة حول زيارته بتأكيده أن الهدف من الزيارة هو الاستمتاع بمصر بصحبة عائلته، وزار الأهرامات والمتحف المصري وقام بنشر صور زيارته عبر حسابه الخاص بموقع "انستجرام" معبرا عن سعادته بالزيارة ونيته لتكرارها وأكد من خلال تعليقاته على الصور.

وفي مفاجأة أخرى وسرية تامة أيضاً زارت مصر "كورتني كارديشيان" نجمة تليفزيون الواقع وشقيقة عارضة الأزياء العالمية "كيم كارديشيان"، لتتجول بين الأهرامات، ثم تسافر إلى الساحل الشمالي لتقضي عدة أيام، ونشرت عبر حسابها بـ"فيس بوك" عبرت فيها عن استمتاعها بجو مصر الدافئ.

وكان من أهم النجوم الذين زاروا مصر مؤخراً، النجم العالمي "نيكولاس كيدج"، الذي تلقى دعوة رسمية من إدارة مهرجان القاهرة لحضور حفل الختام الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بالتجمع الخامس، وهو أيضاً لم يتخلف عن زيارة الأهرامات، وقال خلال كلمته في حفل الختام، إنه تلقى العديد من التحذيرات بشأن زيارته إلى مصر لكنه تجاهلها جميعا، وتأكد أن رأيه كان على ثواب، بعدما شاهد مصر آمنة ومستقرة.

وانضم لهذه القائمة "فوريست ويتكر"، الذي حضر فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "الجونة السينمائي"، بناءا على دعوة رسمية تلقاها من رجل الأعمال نجيب ساويرس.
المزيد عن: ويل سميث نيكولاس كيدج نجوم زاروا مصر مصر أمنة
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