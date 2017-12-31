ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإسرائيلي صاحب صورة المسجد النبوي يزعم وجوده أمام مسجد بمصر‎

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 02:38 م
الإسرائيلي صاحب صورة المسجد النبوي يزعم وجوده أمام مسجد بمصر‎
طباعة
رحاب منيعم
 
زعم المدون الإسرائيلي بصحيفة تايمز أوف إسرائيل، بن تسيون تشدنوفسكي، وجوده في مصر أمام أحد المساجد، وأنه لم يتم التأكد من صحة ما نشر على صفحته.

وقام المدون بنشر صورة له أمام مسجد عمرو بن العاص في مصر، بعد فترة قصيرة من نشره صورًا داخل المسجد النبوي.

كما نشر تشدنوفسكي، مقطع فيديو من داخل معبد بن عزرا اليهودي، في منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وظهر في فيديو آخر علي ظهرحصان أمام أهرامات الجيزة.

يذكر أن تشدنوفسكي ذو الأصول الروسية ،له العديد من الصورعلى حسابه وهو يؤدي الصلوات اليهودية مع العيد من الحاخامات، حيث يعدّ أحد المستوطنين اليهود المتدينين.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
حسنية أكادير
0
x
15:00
0
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
17:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
17:00
-
الوداد الرياضي
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
0
x
14:00
0
مانشستر سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
18:30
-
آرسنال
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/31/2017 4:10:22 PM