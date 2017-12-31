الإسرائيلي صاحب صورة المسجد النبوي يزعم وجوده أمام مسجد بمصر‎

زعم المدون الإسرائيلي بصحيفة تايمز أوف إسرائيل، بن تسيون تشدنوفسكي، وجوده في مصر أمام أحد المساجد، وأنه لم يتم التأكد من صحة ما نشر على صفحته.





وقام المدون بنشر صورة له أمام مسجد عمرو بن العاص في مصر، بعد فترة قصيرة من نشره صورًا داخل المسجد النبوي.





كما نشر تشدنوفسكي، مقطع فيديو من داخل معبد بن عزرا اليهودي، في منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وظهر في فيديو آخر علي ظهرحصان أمام أهرامات الجيزة.





يذكر أن تشدنوفسكي ذو الأصول الروسية ،له العديد من الصورعلى حسابه وهو يؤدي الصلوات اليهودية مع العيد من الحاخامات، حيث يعدّ أحد المستوطنين اليهود المتدينين.



