"الكهرباء": المحطات الغازية ستوفر 1.3 مليار دولار سنويًا
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 02:37 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن محطات الكهرباء الغازية تتميز بانخفاض نسب استهلاك الوقود، حيث توفر 1.3 مليار دولار سنويًا بسبب اعتمادها على الطاقة المتجددة في التشغيل.
وأضاف "حمزة"، خلال لقاء خاص بفضائية "أون لايف" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، إلى أن تلك النوعيات من المحطات كفاءتها تتخطى الـ60%.
وأضاف "حمزة"، خلال لقاء خاص بفضائية "أون لايف" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، إلى أن تلك النوعيات من المحطات كفاءتها تتخطى الـ60%.
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