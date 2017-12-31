صور خطوبة شيكابالا على فتاة مصرية كندية في أسوان
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 01:18 ص
الفجر الرياضي
احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب النادي الزمالك والمُعار حاليا لصفوف الرائد السعودي، بخطوبته أمس السبت، في مدينة أسوان، على فتاة مصرية تحمل الجنسية الكندية.
ويقدم
الفهد الأسمر أداءا مميزا مع فريقه السعودي هذا الموسم.
وحرض عدد من نجوم الرياضة والفن على حضور حفل زفاف الأباتشي في مدينة أسوان في صعيد مصر.
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