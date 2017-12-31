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صور خطوبة شيكابالا على فتاة مصرية كندية في أسوان

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 01:18 ص
صور خطوبة شيكابالا على فتاة مصرية كندية في أسوان
حفل زفاف شيكابالا
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الفجر الرياضي
 

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب النادي الزمالك والمُعار حاليا لصفوف الرائد السعودي، بخطوبته أمس السبت، في مدينة أسوان، على فتاة مصرية تحمل الجنسية الكندية.

 

ويقدم الفهد الأسمر أداءا مميزا مع فريقه السعودي هذا الموسم.

 

وحرض عدد من نجوم الرياضة والفن على حضور حفل زفاف الأباتشي في مدينة أسوان في صعيد مصر.

صور خطوبة شيكابالا على فتاة مصرية كندية في أسوان
صور خطوبة شيكابالا على فتاة مصرية كندية في أسوان
صور خطوبة شيكابالا على فتاة مصرية كندية في أسوان
صور خطوبة شيكابالا على فتاة مصرية كندية في أسوان
صور خطوبة شيكابالا على فتاة مصرية كندية في أسوان
المزيد عن: فتاة كندية صور خطوبة شيكابالا شيكابالا رياضة الزمالك الرائد الدوري السعودي الأخبار الرياضية أسوان أخبار الرياضة
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