يوسف زيدان بعد اتهامه بسرقة "عزازيل": "مقالة مريضة من شخص خبيث"





علق الروائي يوسف زيدان، على اتهامه مؤخرًا بسرقة روايته الأشهر "عزازيل" من خلال مقال تداوله عدد كبير من رواد السويشال ميديا مؤخرًا، مؤكدًا أن كاتب المقال شخص خبيث وجاهل.









وكتب زيدان في منشور له عبر "فيسبوك": "شخصٌ خبيث ، كتب مقالة مريضة يتهم فيها روايتي "عزازيل" بأنها مأخوذة من قصة وعظية لقسيس إنجليزي قديم، نشرها في لندن قبل قرابة مائة وسبعين سنة، وحكى فيها عن مقتل السكندرية البديعة: هيباتيا ولأن هذا الشخص الخبيث، جاهل، فهو يعيد كل حين نشر مقالته بعناوين مختلفة، وينسبها أحيانًا لأسماء وهمية ! متجاهلاً الحقائق الثلاث التالية".









وأضاف: "روايتي حصلت بعد جائزة البوكر "إنجليزية الأصل" على جائزتين كبيرتين من انجلترا بلد الإنجليز، فهل يعرف هو الأدب الإنجليزي أكثر من أهله أن مقتل هيباتيا، واقعة تاريخية حقيقة وشديدة الإيلام ومؤثرة في التاريخ الإنساني ولذلك فمن الطبيعي أن يتناولها كثيرٌ من الشعراء والروائيين في أعمالهم أن اللغة العربية الفصيحة التي كتبت بها روايتي، تعد أحد أهم ابطال الرواية، فكيف ينتقل ذلك أو يُقتبس من لغةٍ الي لغةٍ أخرى! وأخيرًا فإن روايتي 'عزازيل" المترجمة إلى ثلاثين لغة، هي نصٌّ روائي غير قابل للخدش مهما هرّج الخبثاءُ والجهلةُ والجاهلون والمتجاهلون".