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الليثي يشعل مسرح "معكم" احتفالًا بفوزه بأحسن مطرب شعبي.. وشيماء سيف ترقص

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 01:12 ص
الليثي يشعل مسرح معكم احتفالًا بفوزه بأحسن مطرب شعبي.. وشيماء سيف ترقص
محمود الليثي
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مريم الشريف
 


عبر المطرب الشعبى محمود الليثي، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل مطرب شعبي فى استفتاء برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، موجهًا رسالة شكر لها.

 

واحتفل الليثي بفوزه خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في البرنامج المذاع على "CBC" بغناء "عم يا صياد"، وقامت الفنانة شيماء سيف بالرقص على الأغنية فى حين كان يصفق جمهور الاستديو له.

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