وزير البيئة: كل مساكن زهراء المعادي جزء من محمية طبيعية



وأشار "فهمي"، خلال حوار خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، إلى أنه كان هناك حكم بإنشاء مصنع داخل محمية طبيعية في 2014، معقبا: "لو منفذت الحكم أتحبس"، منوها بأنهم فحصوا ملف كافة المحميات لتحديد وضعها القانوني وتم عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء.



وأضاف وزير البيئة، أنه تم إزالة التعديات من المحميات وفقا للقانون، معقبا: "محدش قدر يقرب تاني من المحميات".

كشف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن كل مساكن زهراء المعادي جزء من محمية طبيعية، معقبا: "الدولة كانت تنشأ في منطقة محميات.