صبحي بدير يكشف تفاصيل حصوله على لقب "فارس" من رئيس ايطاليا

كشف المغنى الأوبرالى صبحي بدير، عن أن لقب "فارس" الذي حصل عليه من الرئيس الايطالي، حينما كان مدير لفرقة في الأوبرا وله نشاط ثقافي كبير مع ايطاليا والمستشار الايطالي، حيث كان يشرف على التبادل الثقافي بين البلدين.





وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالون أنوشكا" مع الفنانة أنوشكا على قناة "DMC"، انه كان يقوم بإحضار الفنانين الايطاليين إلى مصر وكذلك إرسال مصريين هناك كنوع من التبادل الثقافي.



