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خاص.. "الفجر الرياضي" يكشف مفاجأة عن فشل عودة "كابوريا" إلى المصري

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 12:42 ص
خاص.. الفجر الرياضي يكشف مفاجأة عن فشل عودة كابوريا إلى المصري
كابوريا
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نيرة الجابري
 

 

يكشف "الفجر الرياضي" مفاجأة عن أحمد كابوريا لاعب الزمالك المنتقل حديثا إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، تنتهي بنهاية الموسم الجاري من الدوري المصري.

 

وتحدث "كابوريا" في تصريح خاص إلى "الفجر الرياضي" عن فشل عودته إلى النادي المصري البورسعيدي من جديد.

 

 وقال اللاعب إنه تلقى اتصالات من مجلس إدارة المصري لعودته إلى الفريق مرة أخرى على سبيل الإعارة بعد عدم حصوله على فرصة كاملة مع الزمالك ورغبته في المشاركة واللعب بشكل أساسي .

 

أضاف "كابوريا" أن مفاوضات المصري معه لم تكن جدية ولكن كانت مجرد محادثات شفهية، مشيرا إلى أن مسؤولى الاتحاد السكندري تدخلوا لحسم الصفقة مع مسؤولي الزمالك ونجحوا في ضمه لمدة 6 أشهر .

 

اختتم "كابوريا" تصريحاته مشيرا إلى أنه كان يتمنى العودة إلى بيته القديم واللعب تحت قيادة حسام حسن مع المصري مرة أخرى خاصة أنه تألق خلال مشاركته مع الفريق البورسعيدي .

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