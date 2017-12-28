مايا دياب تشعل حفل "كريمساس iku" بمدينة نصر (صور)

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب، حفلا غنائيا ضخما تزامنا مع أعياد الكريسماس لصالح "iku" العالمية، بمناسبة إطلاق أحدث هواتفها المحمولة، وذلك داخل أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر.





قدمت فقرات الحفل النجمة اللبنانية رزان مغربي، وحرصت مايا في بداية فقرتها علي تحية الحضور بداية من شريف عاكف واحمد الوكيل ومحمد شفيق، ومنظم الحفل طارق عبد المحسن "سترايك ميديا" بالإضافة من كبار رجال الأعمال والتجار.





حضرت مايا دياب، الحفل بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر وأشعلت الرقصات بعدد كبير من أغانيها الشهيرة بالإضافة إلي أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والتي تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة الـ "selfi " حتي ختام فقرتها وأضفت إضاءة ممدوح رضوان أجواء العالمية.



