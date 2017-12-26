رئيس دكرنس يكشف التفاصيل الكاملة لوفاة ناشئ الزمالك حامد مهدي

كشف الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، أن وفاة لاعب الفريق حامد مهدي، ناشئ الزمالك السابق، جاء نتيجة "سكتة قلبية" مفاجئة ولم يبلع "لسانه" كما تردد في الإعلام.

وقال رئيس دكرنس في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " حامد مهدي توفي أثناء تقسيمة في تدريبات مشتركة مع فريق ميت رومي ولم تكن مباراة ودية أو رسمية".

وأضاف: " اللاعب توفي نتيجة "سكتة قلبية" مفاجئة ولم يبلع لسانه، ووفاته جاءت سريعة للغاية، حيث سقط مغشيًا عليه وتم نقله للمستشفي ولكن كانت وافته المنية".

وتابع: "لا نمتلك سيارة إسعاف مجهزة ولم نعتاد استدعاء الاسعاف اثناء التدريبات، خاصة وأننا اعتادنا علي تنظيم تدريبات مشتركة بين الأندية داخل المركز ومنها فريق ميت رومي الذي شهد تواجده وفاة اللاعب".

وبسؤاله متي يمتلك نادي دكرنس سيارة إسعاف مجهزة؟ أجاب: " مفيش اتوبيس في النادي ومن المبكر الحديث عن امتلاك سيارة اسعاف، خاصة وأننا نادي صاعد ولا نمتلك الإمكانيات المادية الكافية لذلك".

وأكد رئيس نادي دكرنس أن إدارة النادي سوف تُقيم سرادق عزاء غدًا الأربعاء بجوار النادي لتلقي العزاء في اللاعب الراحل، مشيرًا إلي أنه من المتوقع حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة للعزاء.