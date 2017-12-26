وفاة هيذر مينزيس أوريتش عن 68 عاما

توفيت الممثلة هيذر مينزيس أوريتش المعروفة بتجسيد شخصية لويزا فون تراب فى فيلم "صوت الموسيقى"، فى مدينة أونتاريو عن عمر 68 عاما، وقال ابنها ريان أوريتش إن والدته أرملة الممثل روبرت أوريتش كانت تعانى من السرطان.





وقال رايان إن والدته توفيت وهى محاطة بأبنائها وأفراد أسرتها، مضيفا: "كانت ممثلة وراقصة باليه وعاشت حياتها على أكمل وجه، لم تكن تعانى من أى ألم، إلا منذ قرابة أربعة أسابيع من تشخيص إصابتها بسرطان المخ المميت، بعدها لفظت أنفاسها الأخيرة على هذه الأرض الساعة 7:22 مساء".





وولدت مينزيس أوريتش فى تورنتو وكان أول أدوارها على الشاشة فى المسلسل التلفزيونى (ذا فارمرز دوتر) قبل أن يتم اختيارها لتلعب دور لويزا فون تراب الابنة الثالثة من أبناء فون تراب السبعة فى فيلم (صوت الموسيقى) الذى أنتج عام 1965.





وحقق الفيلم وهو معالجة سينمائية لمسرحية موسيقية نجاحا كبيرا فى شباك التذاكر وفاز بخمس جوائز أوسكار بينها جائزة أفضل فيلم.